Der grosse Schnee ist noch nicht komplett aus den Orten geschafft

Man sei sich Schneefall ja gewohnt, sagt Walter Büchi, Leiter Bau bei der Gemeinde Vaz/Obervaz. «Dass es in kurzer Zeit aber gleich 75 Zentimeter schneit, ist doch sehr, sehr selten.» Ebendies ist aber in der Nacht auf vergangenen Samstag passiert. Die Pikettorganisation der Gemeinde funktioniere aber selbstverständlich auch am Wochenende, so Büchi. Nebst eigenen Mitarbeitenden des Werkdienstes unterhalte die Gemeinde Verträge mit externen Unternehmern, die auch die meisten Gerätschaften mitbrächten.