Nass wie selten und fast keine Frühlingsgefühle

Ende Mai gab es doch noch ein paar warme Tage. Am 22. Mai wurde der erste Sommertag im Glarnerland verzeichnet. In der Stadt wurden 26,7 Grad gemessen, und selbst Elm schrammte mit 24,3 Grad nur knapp an der Sommermarke vorbei. Den Frühlingshöchstwert in unserem Land gab es in Visp am 27. Mai mit 28,8 Grad. Hitzetage blieben aber vorerst noch aus. Im Süden lag der Höchstwert bei 28,3 Grad, gemessen in der Magadinoebene und in Biasca. Obwohl sich der Mai kühl präsentierte: Frost blieb sowohl in Elm als auch in Glarus aus. In Elm wurde noch dreimal Bodenfrost verzeichnet, in Glarus sank die Bodentemperatur nie unter 0,6 Grad.