Die Frische des Frühlings

Für viele Menschen ist das Aufblühen das Hauptsymbol für den Beginn des Frühlings. Die ersten Blumen, die am Ende des Winters aus dem Boden spriessen, wie Narzissen, Hyazinthen, Krokusse und Schneeglöckchen läuten für sie die Frühlingssaison ein. Aber für mich als Fotograf offenbart sich der Beginn des Frühlings auf eine andere Art: Es ist die Frische der Sonnenstrahlen, und diese Frische ist auch auf den Fotos sichtbar, die ich schiesse. In der ersten Märzwoche bin ich nach Hätzingen gegangen, um das schneefreie Skigebiet zu fotografieren. Auf dem Weg dorthin sah ich einen Mann mit seinem Hund spazieren gehen. Man fühlt die kühle Frische auf dem Bild: Der Tödi im Hintergrund und das Sonnenlicht, das entlang der Bergflanken fällt, eingefangen in diesem Moment. Danach ging ich zum Skilift und sah wieder diese frischen Sonnenstrahlen auf die Bäume fallen.