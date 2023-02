«Berliner Alphorn» aus dem Münstertal geht viral

Hinter dieser kreativen Idee steckt Anna Maria Bott und ihr Alphornkollege, Bruno Oswald. Bott spielt Alphorn seit sie sieben Jahre alt ist. In Lü besitzt sie eine kleine Pension, die «Chasa Sassalba», wo täglich Alphornklänge zu hören sind. In der Pension helfen die Gäste tatkräftig mit und müssen dafür nichts für die Unterkunft bezahlen. Kürzlich war eine junge Frau aus Berlin, Jana Grösche, in Lü zu Gast. Sie lebt seit zwei Monaten in der Pension. «Jana haben unsere Alphornklänge immer so gut gefallen und sie wollte auch ein solches Instrument haben», sagt Bott im Interview. Darauf habe Botts Alphornkollege kurzerhand einen Schlauch und eine Verkehrspylone genommen und ein «Berliner Alphorn» für die Berlinerin gebastelt, welche sich sehr darüber gefreut habe. «Erstaunlich war, dass es funktioniert hat. Es kamen tatsächlich Töne heraus», freut sich Bott.