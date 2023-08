Lokführer trotz Stress und Druck: «Ich lebe meinen Bubentraum»

6 Uhr am Bahnhof Chur

Morgens, 6 Uhr, am Bahnhof in Chur. Martin Koch hat seinen Zug in Betrieb genommen, verschiedene Tests durchgeführt und die Bremsen kontrolliert. Seit über 30 Jahren arbeitet er bei der Rhätischen Bahn (RhB) als Lokführer. Sein Zug an diesem Tag: ein Passagierzug samt Güterladung bis nach Arosa. Auch dies gehört gemäss dem 51-Jährigen zu den Aufgaben von RhB-Lokführern. Sie fahren Regionalzüge, S-Bahn und Güterzüge.