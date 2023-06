Tierischer Gottesdienst im Prättigau - wo Hund und Schildkröte gesegnet werden

Einmal im Jahr haben Jung und Alt in Seewis-Pardisla die Möglichkeit, ihre tierischen Lieblinge vor der katholischen Kirche segnen zu lassen. So versammelten sich Tierbesitzerinnen und -besitzer am Sonntag bei strahlendem Badiwetter vor der Kirche, um ihre Hunde mit Weihwasser besprengen zu lassen. Bernhardiner hier, Bulldoggen dort, und sogar ein Dinosaurierspielzeug gesellte sich unter die zwei- und vierbeinigen Gäste. Eine Familie aus Jenaz sorgte für besondere Aufmerksamkeit mit ihren Schildkröten.