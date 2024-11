Was macht einen Top Arbeitgeber aus?

Liebe Leserinnen und Leser,

Kurz gesagt: Ein Top Arbeitgeber schafft ein Umfeld, in dem Menschen ihre Potenziale voll entfalten können. Es geht nicht um kurzfristige Anreize, sondern um langfristige Perspektiven. Damit Mitarbeitende sich wohlfühlen, müssen zahlreiche Faktoren stimmen: eine sinnhafte Arbeit, faire Arbeitsbedingungen, ein wertschätzendes Arbeitsklima, flexible Arbeitsmodelle, Weiterbildungsangebote und Chancengleichheit. Diese Elemente runden das Profil eines Top Arbeitgebers ab.

Solche Bedingungen entstehen jedoch nicht von allein. Sie sind das Ergebnis eines Zusammenspiels von Unternehmenspolitik, gesellschaftlichen Erwartungen und staatlichen Rahmenbedingungen. Daher stellt sich die Frage: Was kann der Kanton Graubünden tun, damit er attraktiv für Top Arbeitgeber ist?

Der Kanton kann dazu beitragen, dass Unternehmen ein Umfeld vorfinden, in dem sie wachsen und sich erfolgreich entwickeln können. Rechtssicherheit und eine effiziente öffentliche Verwaltung sind dabei unerlässlich, ebenso wie wettbewerbsfähige Steuern und eine moderne, gut ausgebaute Infrastruktur. Dies gilt für internationale Konzerne genauso wie für kleinere und mittlere Unternehmen.

Ein weiterer Schlüsselbereich ist die Bildung. Der Kanton Graubünden investiert konsequent in eine zukunftsorientiere Bildungslandschaft. Mit dem Fachhochschulzentrum entsteht in Chur eine Plattform für Bildung und Forschung, die durch gezielten Wissenstransfer auch den Unternehmen zugutekommt. Start-ups werden durch zahlreiche Angebote unterstützt – von der Starthilfe bei der Unternehmensgründung bis hin zum Zugang zu Netzwerken im Gründungszentrum Technopark Graubünden. Zudem tragen die Innovationsstrategie und die Förderung der digitalen Transformation dazu bei, den Standort Graubünden attraktiv zu machen.

Ein wichtiges Handlungsfeld des Kantons ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Erhöhung der finanziellen Unterstützung für die familienergänzende Kinderbetreuung ist ein klares Signal: Graubünden möchte ein attraktiver Ort für Familien sein. Ein flächendeckendes Angebot an Kita-Plätzen ist in einem umkämpften Arbeitsmarkt ein wichtiger Standortfaktor für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort. Die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung entlastet Familien und Unternehmen und schafft so Arbeitskräftepotenzial.

Liebe Leserinnen und Leser, die Frage «Was macht einen Top Arbeitgeber aus?» lässt sich hier nicht abschliessend oder allgemeingültig beantworten. Zu viele individuelle, soziale, ethische und ökologische Aspekte spielen eine Rolle – sowohl aus der Perspektive der Unternehmen als auch der Mitarbeitenden. Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, ist keine einmalige Auszeichnung, sondern eine Daueraufgabe, der sich die Unternehmen kontinuierliche stellen müssen. Der Kanton unterstützt sie dabei.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Marcus Caduff,

Vorsteher Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden