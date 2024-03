Wohneigentum im Alter

Das «Älterwerden» hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. «Ü60» ist längst nicht mehr alt, und auch «Ü70» kann noch viele Jahre mächtig Spass machen. Dennoch setzen sich immer mehr Menschen bereits ab fünfzig mit dem Wohnen im Alter auseinander. Wohneigentümern bieten sich verschiedene Möglichkeiten – ganz individuell kann da die beste Option gefunden werden. Die ideale Wohnform wird diskutiert, die aktuelle Wohnsituation zur Debatte gestellt. Träumen Sie vom Leben an der Wärme oder von einer Alters-WG? Von ausgedehnten Reisen oder dem Hüten einer reichen Enkelschar? Ob Umzug oder Verbleib in den eigenen vier Wänden: Finanzielle Überlegungen gewinnen an Bedeutung, und praktische Aspekte wie die örtliche Lage, die Grösse und altersgerechte Auslegung müssen bedacht werden. Wünsche und Bedürfnisse sind individuell. Doch in drei Punkten stimmen die meisten überein: Die Wohnkosten sollen tief, der Komfort hoch sein – und alle wünschen sich, den Haushalt bis ins hohe Alter selbständig führen zu können.