Safety first: Der Mensch im Mittelpunkt

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Menschen, Gebäude und Werte sicher bleiben. Wer bei uns arbeitet, übernimmt Verantwortung und gestaltet aktiven Schutz mit. Unsere Mitarbeitenden wissen, dass jedes Detail zählt und jedes Projekt dazu beiträgt, die Umgebung unserer Kunden sicherer zu machen.

Unser Erfolg basiert auf den Menschen hinter dem Namen FOPPA AG. Sie bringen Erfahrung, Fachwissen und Leidenschaft mit und geniessen das Vertrauen, ihren Arbeitsalltag selbständig zu gestalten. Mit ihrer anspruchsvollen und sinnstiftenden Tätigkeit leben sie Tag für Tag unser Credo «Safety First.». Denn wer kümmert sich nicht gerne um den Schutz anderer.

Als langjähriges Familienunternehmen legen wir grossen Wert auf wertschätzende Anstellungsbedingungen, attraktive Benefits und die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden. Wir fördern aktiv Eigenverantwortung, bieten Raum für Ideen und unterstützen persönliche Weiterentwicklung. Die Freude an der Arbeit verbindet uns alle und spiegelt sich in unseren Leistungen und in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens wider.

Wer Verantwortung übernehmen will und Sinn in seiner Arbeit sucht, ist bei uns genau richtig.