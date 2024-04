Nachberufliche Zukunft - Einkommenssicherung im Alter

Es gibt verschiedene Formen der Altersvorsorge, die erste, zweite und dritte Säule. Nach der Pensionierung ist es wichtig, die Gelder optimal zu nutzen, um ein regelmäßiges Einkommen sicherzustellen. Neben der AHV-Altersrente kann zusätzlich das angesparte Pensionskassenguthaben ganz oder teilweise als lebenslange Rente bezogen werden. Zudem stehen bei der Pensionierung in der Regel Auszahlungen aus der 3. Säule an. Die richtige Kombination dieser Vorsorgeinstrumente trägt dazu bei, den Lebensunterhalt und die Liquidität im Ruhestand zu gewährleisten. Die vorhandenen Gelder sichern Ihre Zukunft und müssen zielorientiert bewirtschaftet werden. Deshalb ist es wichtig, die Zahlungsströme zum Zeitpunkt der Pensionierung anhand einer Liquiditäts- und Vermögensplanung nochmals zu analysieren. Dabei wird das verfügbare Vermögen so aufeinander abgestimmt, dass die regelmässigen Lebenshaltungskosten und die einmaligen Ausgaben jederzeit durch Liquidität gedeckt sind. Der verbleibende Teil des Vermögens sollte anschliessend anhand der Kriterien «Anlagehorizont», «Sicherheit», «Rendite» und «Steuern» optimiert werden.

Steuervorteile bei Vermögensverzehr

Im Gegensatz zu einer Rente unterliegt der Vermögensverzehr nicht der Einkommensbesteuerung. Die Auszahlung von Vorsorgegeldern (Pensionskasse und gebunden Säule 3a) ist zu einem reduziertem Einkommensteuertarif, getrennt vom übrigen Einkommen (Kapitalleistungssteuer) steuerpflichtig.

Einzig der Zinsertrag der Anlage ist einkommensteuerpflichtig. Zudem unterliegt das Vermögen der verhältnismässig tiefen Vermögenssteuer.