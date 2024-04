Kapital oder Rente: Finanzielle und steuerliche Auswirkungen im Ruhestand

Vorteile

Die Entscheidung für einen Rentenbezug bietet eine Reihe von Vorteilen. Zunächst gewährleistet er eine regelmässige Einkommensquelle im Ruhestand. Im Gegensatz zu anderen Optionen bleibt die Rentenhöhe konstant, was Sicherheit und Vertrautheit bietet. Zudem wird die Verwaltung des Vermögens von der Pensionskasse übernommen, was den Aufwand für den Rentenempfänger reduziert. Eine Rendite von 6.8% im obligatorischen Bereich für das eingesetzte Kapital ist im heutigen Umfeld eher hoch. Bei Ableben des Rentenempfängers wird eine Hinterlassenenrente gewährt, was eine Absicherung für die Hinterbliebenen darstellt.

Auf der anderen Seite bietet der Kapitalbezug finanzielle Flexibilität und Planbarkeit. Die Möglichkeit, das Risiko auf die Gesamtvermögenssituation abzustimmen, ist ein bedeutender Vorteil. Geringere Einkommenssteuern und die Chance auf eine höhere Rendite im Vergleich zur Pensionskasse sind weitere Pluspunkte. Weiter ermöglicht der Kapitalbezug Erbvorbezüge, die Amortisation von Hypotheken, und das verbleibende Kapital geht beim Versterben an die Erben, was aus Sicht der Praxis ein wichtiges Bedürfnis darstellt. Zudem können Anlageentscheidungen selber getroffen werden.

Nachteile

Beim Rentenbezug hat der Rentenempfänger keinen Einfluss auf die Anlageentscheidungen der Pensionskasse, und die Höhe der Geldströme kann nicht variiert werden. Im Todesfall geht ungenutztes Kapital an die Pensionskasse, und langfristig kann eine höhere Steuerbelastung entstehen. Zudem profitiert der Rentenempfänger nicht von einem Wirtschaftsaufschwung und der Konkubinatspartner kann nicht bei jeder Pensionskasse abgesichert werden.

Beim Kapitalbezug muss das Vermögen selbst verwaltet werden und der Kapitalverzehr ist schwerer planbar als im Rahmen einer Vorsorgestiftung. Die Lebenserwartung beeinflusst die Rentenhöhe und Personen, die lange leben, können mit einem Kapitalbezug tendenziell schlechter fahren. Korrekturen an der Börse haben direkten Einfluss auf die Vermögenssituation.

Mischform

Je nach Pensionskasse ist es möglich, eine Mischform zu wählen. Dies bedeutet, dass ein Teil des Pensionskassenguthabens als Rente und ein Teil als Kapital bezogen werden kann. Mit dieser Variante können je nach Verhältnissen die Vorteile beider Varianten genutzt und die Nachteile minimiert werden, weshalb auch dieser Möglichkeit beim Entscheid entsprechende Beachtung zu schenken ist.