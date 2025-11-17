Die Zukunft ist grün und beginnt jetzt

Unter dem Namen «Talentschmiede» entsteht ein einzigartiges Ausbildungsmodell, das jungen Menschen mehr bietet als nur einen klassischen Lehrplatz. Jedes Ausbildungsjahr wird mit klaren Meilensteinen, persönlichen Entwicklungsschritten und attraktiven Goodies belohnt – von Weiterbildungspaketen über Events bis hin zu exklusiven Fördermöglichkeiten. So wird Ausbildung nicht nur praxisnah, sondern auch motivierend, modern und wertschätzend gestaltet.

Ziel ist es, die Ausbildung in der grünen Branche langfristig aufzuwerten und wieder attraktiv zu machen – für junge Talente ebenso wie für Quereinsteiger: innen. Gleichzeitig setzt die Zweifel Gruppe auf höchste Qualitätsstandards: Mit einem eigenen Qualitätskennzeichen soll die Talentschmiede zum Symbol für Exzellenz in der Ausbildung werden.

«Wir wollen zeigen, dass Grün nicht nur Zukunft bedeutet, sondern auch Innovation, Verantwortung und Perspektive», betont Marcel Gassmann, hauptverantwortlicher Berufsbildner. Die Zweifel Gruppe ist überzeugt: Wer jungen Menschen Chancen, Anerkennung und Entwicklungsmöglichkeiten bietet, gewinnt langfristig engagierte Fachkräfte – und stärkt damit die gesamte Branche.

Mit der Talentschmiede eröffnet die Zweifel Gruppe eine neue Ära in der Ausbildung. Eine Ära, in der Motivation, Qualität und Zukunftsdenken im Mittelpunkt stehen.

Denn eines ist sicher: Die Zukunft ist grün – und sie wächst in der Zweifel Talentschmiede.