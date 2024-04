Die körperliche Balance trainieren und vorsorgen

Körper trainieren – Wahrnehmung schulen

Eine sehr effektive Methode, um das Gleichgewicht zu trainieren, ist das Training auf einem Balance-Board. «Ab dem Moment, wo jemand auf dem Balance-Board steht, wird die Muskulatur unwillkürlich angespannt – insbesondere die Rumpfmuskulatur», sagt Robin Städler. Der gebürtige Bünder ist Erfinder der bekannten Balance-Board Marke Sypoba. Spitzensportler und -sportlerinnen wie die ehemalige Eiskunstläuferin Sarah Van Berkel (ledig Meier), der Schwingerkönig Jörg Abderhalden oder der ehemalige NHL-Goalie Jonas Hiller vertrauten auf sein Training. Dabei geht es, laut Städler, nicht nur darum auf einem Balance-Board zu stehen und Kniebeugen zu machen. «Wir trainieren auf dem Board in jeder Position, also kniend, sitzend und liegend.» Das bringt nicht nur Abwechslung, sondern aktiviert andere Muskelgruppen und die Verletzungsanfälligkeit im Alltag sowie bei anderen Sporteinheiten sinkt. Aber nicht nur körperlich zahlen sich solche Trainingseinheiten aus: In den verschiedenen Positionen auf dem Board wird zusätzlich die Wahrnehmung geschult. Und diese wiederum hat mit dem Gleichgewicht zu tun.