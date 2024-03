Eine Ode an die Biodiversität

Die Echte Kamille ist nicht nur eine beliebte Heilpflanze, sondern auch eine wichtige Nahrungsquelle für Schmetterlinge und andere Bestäuber. Ihre zarten, weissen Blüten verströmen einen angenehmen Duft und fügen sich harmonisch in jeden naturnahen Garten ein.

Was sind Neophyten?

Neophyten sind Pflanzenarten, die erst in jüngerer Zeit in ein Gebiet eingewandert sind. Oft passiert dies absichtlich oder versehentlich durch den Menschen, indem er diese als Zierpflanzen oder landwirtschaftliche Nutzpflanzen importiert.

Sie stellen eine Herausforderung dar, da sie natürliche Ökosysteme bedrohen können indem sie sich unkontrolliert ausbreiten und heimische Arten verdrängen. Daher ist ein naturnaher Garten, der ausschliesslich einheimische Pflanzen zeigt, gleich doppelt gut: Die Biodiversität wird gefördert und die Ausbreitung von Neophyten gestoppt.

#5 – Arzneithymian (Thymus vulgaris)