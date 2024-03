7 Dinge die man sofort aus der Küche verbannen sollte

Die Küche ist meist der Raum, in dem am meisten los ist. Deshalb ist eine der grössten Herausforderungen in der Küche auch die, Ordnung zu halten. Schränke, Schubladen, Regale, gestapelte Tupperdosen und längst vergessene Gewürz-Streuer – Es ist Zeit, dieses Küchenchaos in Angriff zu nehmen und die folgenden 7 Dinge aus der Küche zu entsorgen.

#1 – Beschädigte Teflon-Pfannen

Erstmal vorweg: Teflon-Pfannen an sich bergen keine Gesundheitsrisiken – solange sie richtig verwendet und gepflegt werden. Die Antihaftbeschichtung wird erst dann problematisch, wenn sie Temperaturen über 360°C erreicht. Die meisten Kochvorgänge bleiben aber unter dieser Temperaturschwelle.