In Zeiten überfüllter Notfallstationen und Hausarztpraxen gilt die Devise – «Apotheke First». In unserem Fall – «Fortuna Apotheke First», denn: Wir machen's möglich, die Konsultation in unserer Apotheke ist zeitsparend, effizient und dank professionell ausgebildeter Fachfrauen auch sicher und persönlich. Mit diesem Gesundheitsartikel möchten wir Ihnen in Erinnerung rufen, dass nicht nur zahlreiche Gesundheitsprobleme direkt und wohnortnah bei uns in der Fortuna Apotheke gelöst und behandelt werden können. Die Fortuna Apotheke bietet Ihnen auch Zugang zu einer sonstigen breiten Palette an medizinischen Leistungen.

Unsere Dienstleistungspalette

- Blutdruckmessung

- Kontrolle Blutwerte (Cholesterin, Langzeitzucker, Entzündungswerte etc.)

- Blutanalysen (Ferritin, Vitamin D, Vitamin B12 etc.)

- Ohruntersuchung

- Abklärung diverser Beschwerden (Harnwegsinfekt, Nebenhöhlenentzündung, Augeninfekt etc.)

- AllergieCheck auf häufigste Allergene und Pollen

- Pille danach

- Kompressionsstrümpfe anmessen

- Wundversorgung und Zeckenentfernung

- Impfberatungen, Impfungen und Auffrischimpfungen

Dank unserer Gesundheitsservices entlasten Sie nicht nur Ihren Haus- und Kinderarzt, sondern Sie helfen mit, überhöhte Gesundheitskosten zu senken und sparen sich den unnötigen Gang in die Notaufnahme. Nach einer persönlichen Erstberatung, gerne auch in einem unserer Konsultationszimmer, bieten wir Ihnen eine auf Ihre gesundheitlichen Probleme abgestimmte Lösung an. Auch eine Direktüberweisung zu einem unserer telemedizinischen Partnerärzte ist möglich.