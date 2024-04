Seit über 50 Jahren engagieren sich die Mitarbeiterinnen und MItarbeiter der Rettung+Sanität realü in freiwilligem Engagement für die Bündner Bevölkerung und ihre Gäste.

Am Anfang war die Aufbauarbeit in unserem Gebiet (bis 2001) in den rettungs- und notfallmedizinischen Belangen die Hauptaufgabe der realü. Heute ist die realü eine geschätzte Partnerin für Patiententransporte, Notfallschulungen und Veranstaltungen.