Strassenumfrage in Glarus: «Das Wohl der Tiere ist wichtiger als das 1.-August-Feuerwerk»

«Rein aus Tradition ist das Feuerwerk am 1. August etwas Schönes. Aber selber Feuerwerk ablassen, nein, das mache ich nicht. Ich würde vorschlagen, dass man ein grosses Feuerwerk veranstaltet, dann aber auch damit aufhört. Vor allem die Klöpferei noch bis spät in die Nacht, das braucht es absolut nicht. Es ist sinnlos und vor allem für Tiere eine Katastrophe. Ich selber habe nie Feuerwerk gekauft, auch den Kindern nicht. Was mir gefällt, ist in Oberurnen, wenn sie an der Felswand die Glutnester herunterlassen, das finde ich lässig. Das macht aber auch keinen Krach.»

Regula Weber, Näfels