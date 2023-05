G-Eazy ist Headliner beim Big Air Chur

Das Event verbindet Weltklasse-Sport mit Weltklasse-Musik, wie es in einer Medienmitteilung der Organisierenden des Big Air Chur heisst. Nun kündigen sie den amerikanischen Hauptact an: «Der US-Rapstar G-Eazy ist am Big Air Chur als Headliner für Samstag bestätigt», heisst es. Es soll die einzige Show in der Schweiz sein, die der US-amerikanische Rapper und Produzent im Zuge seiner Herbsttournee spielt. Somit stehe fest, dass der Samstag mit vier weiteren Künstlern dem Genre Hip-Hop gewidmet sei und der Freitag die Genres Pop, Rock, Elektro und Urban mit vier Künstlern abdecke.