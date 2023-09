«Jung, wild und sexy» geht in die dritte Runde mit einer Kandidatin aus Chur

«Gleich nach der Ankunft in Kroatien werden die Neuankömmlinge mit Robertos Vodka-Wasserpistole begrüsst», heisst es zu Beginn der Medienmitteilung von Blofeld Communications. Party, Promille und Herzschmerz sollen auch in dieser Staffel während sechs Folgen nicht zu kurz kommen. Wieder mit dabei: die 21-jährige Sophie aus Chur. «Gut gelaunt und immer zu Spässen aufgelegt, verdreht Sophie den Männern reihenweise den Kopf», heisst es in der Mitteilung weiter. Ihr Beuteschema: «grosse, kräftige Jungs.» Schon in der vorherigen Staffel hat es die Bündnerin ordentlich krachen lassen.