Königliches Leuchten in Klosters

Im wahrsten Sinne gekrönt präsentierte sich am Wochenende Klosters. Dies, weil eine Krone den Ort überstrahlte – per Projektion an die Gotschnawang gezaubert. Anlass war die Krönung von König Charles III. (siehe Seite 16). Hinter der ungewöhnlichen Aktion stand Tourismus Klosters, das auf diese Weise dem Monarchen, der als Kronprinz ab dem Jahr 1978 regelmässig seine Ferien im Ort verbracht hatte, die Ehre erweisen wollte (Ausgabe vom Mittwoch).