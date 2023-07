Disentiser Klosterfreunde beim Astronomen des Papstes

von Dominik Landwehr

Der Disentiser Mönch Bruder Martin ­Hieronymi war die treibende Kraft hinter einem ungewöhnlichen Besuch in Rom. «Im Sommer 2020 hat uns der Physiker Niklaus Imfeld ein Teleskop gebracht, und wir haben ihm einen Raum in einem Stall oberhalb des Klosters zur Verfügung gestellt, um dort ein Observatorium einzurichten.» So wurde bei ihm das Interesse an Astronomie geweckt.