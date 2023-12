Bündner Bachelorette spricht jetzt Klartext

Zudem äussert sich die Bündnerin auch zu ihrer Wesensveränderung während und nach der Ausstrahlung der Sendung «Bachelorette.» In dieser Zeit habe sie sich mit ihrer Meinung etwas zurücknehmen müssen, da sie eine Vorbildfunktion gehabt hätte. Dabei habe sie einige Dinge schöngeredet, damit sie ihre Ruhe habe, und habe gewisse Meinungen unter den Tisch fallen lassen. «Eigentlich bin ich so ein Mensch: Wenn ich irgendwas denke, wenn ich irgendwas in meinem Kopf habe, was mich stresst, dann sage ich das», so Buol. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, wo auch sie und nicht nur ihre Follower die alte Yara vermisse. Aus diesem Grund möchte sie die alte Yara wieder zurückholen. Das bedeute, dass Buol zukünftig wieder ihre klare Meinung und ihre Gefühle in gewissen Situationen einfach «raushauen» wolle.