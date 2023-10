Kommt die Traumfrau des neuen Bachelors aus Graubünden?

Ab dem 16. Oktober geht der Bachelor auf dem Fernsehsender 3+ in die zwölfte Runde. 18 Frauen kämpfen in Thailand um das Herz des neuen Bachelors namens Fabrizio Behrens. Eine der Kandidatinnen ist die 30-jährige Bianca aus Chur. «Gut gebaute Männer mit einem exotischen Touch sind ihre Schwäche», heisst es auf der Seite von «watson.ch». Eifersüchtig oder eingebildet dürfe er allerdings nicht sein. Doch nicht nur auf das Aussehen komme es an. Mit ihrem zukünftigen Partner wolle sie Spass haben und auch tiefgründige Gespräche führen können.