Wer soll Glarner Sportlerin und Sportler des Jahres werden?

Die «Glarner Nachrichten» suchen die erfolgreichsten Glarner Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022. In folgenden fünf Kategorien könnt ihr für eure Favoritinnen und Favoriten abstimmen: Frauen, Männer, Team, Juniorinnen und Junioren.

Bis am 3. März um 12 Uhr läuft das Online-Voting. Die Siegerinnen und Sieger werden dann bei der Glarner Sportgala am 17. März in der Lintharena in Näfels gekürt.



Hier könnt ihr voten. Einfach auf das Bild derjenigen Person klicken, für die ihr stimmen wollt.

(Sollte das Online-Voting unten nicht angezeigt werden, braucht es noch ein paar Sekunden, bis es lädt. Ansonsten die Seite neu starten.)