Bündner Persönlichkeiten gratulieren der Weltmeisterin Jasmine Flury

Eine gute Freundin konnte der frisch gekürten Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury gleich auf dem Podest in Méribel gratulieren: Die Schwyzerin Corinne Suter gewann Bronze und so konnten die beiden zum zweiten Mal zusammen das Podest besteigen. Das erste Mal hatten sie das, was sie sich schon lange zuvor als erstrebenswertes Ziel ausbedungen hatten, vor einem guten Jahr geschafft. In Garmisch-Partenkirchen hatte Corinne Suter die Abfahrt vor Jasmine Flury gewonnen.