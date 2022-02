Zählen wirklich nur Medaillen?

An Olympischen Spielen zählen nur die Medaillen. In Pandemiezeiten wie diesen, wo höchste Schutzmassnahmen gelten, man nicht ohne Maske herumlaufen darf und der gegenseitige Austausch unter Sportlerinnen und Sportlern aufs Nötigste beschränkt ist, wahrscheinlich noch mehr als sonst. Denn der so oft beschworene olympische Geist mag unter diesen Einschränkungen nicht so recht aufkommen.