«Wir sind unglaublich traurig»

Auch die Austragungsorte Lantsch/Lenz und St. Moritz sind betroffen und müssen einen ersten Grossanlass in diesem Winter streichen. In der Biathlonarena Lenzerheide in Lantsch/Lenz hätten Biathlon- und Ski-OL-Wettkämpfe stattfinden sollen, in St. Moritz auf Salastrains ein Teil der Skirennen. Insgesamt wären in der Innerschweiz und Graubünden 1600 Studierende, 900 Betreuerinnen und Betreuer sowie 3800 Helfer erwartet worden.