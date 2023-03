Wintersport total: WM- und Weltcupeinsätze für Bündner Athletinnen und Athleten

Ski alpin, Weltcup in Kvitfjell (NOR)

Freitag, 10.30 Uhr: Super-G Frauen

Samstag, 11 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 10.30 Uhr: Super-G Frauen

Bündner Teilnehmerinnen: Jasmine Flury und Stephanie Jenal

Nach den erfolgreichen Weltmeisterschaften hatten die Schweizer Skirennfahrerinnen gleich nochmals Grund zur Freude. In Crans-Montana durften sich die Speed-Fahrerinnen dem Heimpublikum präsentieren. Allen voran die amtierende Weltmeisterin aus Monstein: Jasmine Flury.

Mit den schnellsten Athletinnen mithalten konnte die 29-jährige Flury nicht und wurde in der Abfahrt im Wallis 17. In den beiden Abfahrtstrainings von Kvitfjell klassierte sie sich auf den Rängen 33 und 16. Starten wird das Rennwochenende in Norwegen am Freitagvormittag mit einem Super-G. Am Samstag folgt eine Abfahrt und den Abschluss macht am Sonntag wiederum ein Super-G.

Die bald 25-jährige Jenal konnte am vergangenen Wochenende ein Erfolgserlebnis feiern. In Crans-Montana fuhr sie in der Abfahrt als 19. in die Punkte. In Norwegen hat sie sich in den Abfahrtstrainings noch nicht zurecht gefunden und wurde 40. und 48. Ob ihr in den drei Rennen am Wochenende eine Steigerung gelingt?