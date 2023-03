Wintersport total: Neben dem Engadin Skimarathon viel Ski alpin, Skicross und Biathlon

Ski alpin, Weltcup in Are (SWE)

Freitag, 10 und 13 Uhr: Riesenslalom Frauen

Samstag, 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom Frauen

Bündner Teilnehmerin: Vanessa Kasper

Wie schon die ganze Saison über ist Vanessa Kasper im Riesenslalom der Frauen die einzige Bündner Vertretung. So auch am Wochenende in Are, wo die Skirennfahrerinnen am Freitag einen Riesenslalom und am Samstag einen Slalom bestreiten werden. Für die 26-jährige Engadinerin geht es wie immer darum, sich für den zweiten Lauf zu qualifizieren. Die Hürde ist hoch, ist ihr der Sprung unter die besten 30 in den bisherigen acht Riesenslaloms der Saison doch noch nie gelungen. Zumindest zeigte Kasper zuletzt in Kronberg bei den letzten zwei Rennen dieser Disziplin aufsteigende Form und verpasste als 33. und 31. die Qualifikation jeweils nur knapp. Einmal um 19 Hundertstel und einmal um 3 Hundertstel. Im Slalom vom Samstag steht wie schon das ganze Weltcupjahr über keine Bündnerin am Start.