Wintersport einfach: Nur Bündner Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer sind im Einsatz

Am Donnerstagabend gilt es für den Bündner Slalomspezialisten Sandro Simonet zum zweiten Mal ernst. Der 27-Jährige hat etwas gut zu machen. Beim Saisonauftakt reichte es ihm als 37. nicht in den zweiten Lauf. Beim Nachtspektakel in Madonna di Campiglio (ITA) will er dies unbedingt schaffen. Im zweiten Durchgang ist dann mit einer frühen Startnummer vieles möglich für Simonet.

Fast eine Woche später, wenn Weihnachten bereits wieder vorüber ist, dürften dann Stefan Rogentin, Gino Caviezel und eventuell auch Thomas Tumler aus Bündner Sicht in Bormio (ITA) um Weltcuppunkte fahren. Der 28-jährige Rogentin ist sowohl in der Abfahrt am Mittwoch als auch im Super-G am Donnerstag im Starthäuschen zu erwarten. Rogentin hat wiederum konstante Resultate in der bisherigen Saison herausgefahren, aber die Ausreisser nach oben fehlen.