Heim-WM, Heim-EM und ein Grossevent in Übersee

Ski alpin, Weltcup Männer

Samstag, 11.45 Uhr: Super-G in Cortina d’Ampezzo (ITA)

Bündner Teilnehmer: Stefan Rogentin, Gino Caviezel

Sonntag, 12.30 Uhr: Super-G in Cortina d’Ampezzo (ITA)

Bündner Teilnehmer: Stefan Rogentin, Gino Caviezel

Den ersten Sieg im Weltcup hat er knapp verpasst. Dennoch durfte sich Gino Caviezel unter der Woche beim Nacht-Riesenslalom in Schladming über sein bestes Ergebnis im Weltcup freuen: Rang 2. Entsprechend gross dürfte das Selbstvertrauen beim Bündner vor den beiden Super-Gs in Cortina, dem Olympiaort von 2026, sein. Auch in der schnellen Disziplin schnupperte Caviezel diese Saison schon am Podest: Platz 4 Anfang Dezember in Beaver Creek. Hoffnungen auf Spitzenplätze darf sich auch Stefan Rogentin machen. Nach seiner Podiumpremiere in Wengen vor zwei Wochen (2.) kam der Heidner bei den Abfahrten in Kitzbühel zuletzt zwar nicht in Fahrt. Der Super-G ist aber definitiv seine Disziplin Nummer 1. In der Super-G-Wertung liegt Rogentin auf Rang 4.