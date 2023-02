Ein WM-Heimspiel und eine WM-Hauptprobe

Ski Alpin, Weltcup Männer

Samstag, 9.30 Uhr: Slalom in Chamonix (FRA)

Bündner Teilnehmer: Sandro Simonet

Hauptprobe für die Ski-WM! Ein Tag vor der Eröffnungsfeier in Courchevel/Méribel treffen sich die Slalom-Cracks in Chamonix zum letzten Stelldichein vor dem Saisonhöhepunkt. Für die einen geht’s darum, den richtigen Schwung vor der WM zu finden. Für andere, sich auf den letzten Drücker noch ins Kader zu drängen. Zweites erhofft sich wohl auch Sandro Simonet. Der Bündner klassierte sich in Wengen (16.) und Kitzbühel (15.) erstmals in diesem Winter in den Weltcuppunkten. Um das WM-Ticket noch zu holen, bräuchte es in Chamonix aber wahrscheinlich einen Mega-Exploit. Und nicht mal dann ist im starken Schweizer Slalom-Team etwas garantiert…