Wieder im Schaufenster

Wer hätte gedacht, dass ein Anlass mit fast 11’400 Läuferinnen und Läufern sowie Hunderten von Voluntaris nach zwei Jahren Pandemie wieder möglich sein würde? Dass Schweizer, Deutsche, Italienerinnen, Österreicher und Menschen aus noch 35 weiteren Nationen an einem frühen Märzsonntag gemeinsam in Maloja stehen würden, um dann auf schmalen Skiern 42 Kilometer bis nach S-chanf zu gleiten? Es wirkte tatsächlich etwas fremd, am Morgen die vollen Busse mit zusammengepferchten Langläufern und Langläuferinnen zu sehen – mit Maske notabene.