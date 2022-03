Weitere starke Leistung von Tavasci

Weder die 12,5-Kilometer-Distanz noch die Skatingtechnik liegen ihm besonders und trotzdem ist Luca Tavasci in seinem letzten Rennen an den Paralympics in Peking auf den 13. Platz gelaufen. Damit enden die Spiele für den Engadiner mit einer weiteren starken Leistung, wie das Swiss Paralympic Comittee am Samstag mitteilt.

Vor Tavasci hätten sich nur Athleten klassiert, die mindestens als Halbprofis unterwegs seien. Wie Tavasci nach dem Rennen sagt, klappte die Rennteilung wunschgemäss und das Material war ausgezeichnet. Er freue sich, dass er die Platzierungen von Pyeongchang 2018 praktisch wiederholt habe, obwohl die Weltspitze deutlich stärker geworden sei. Allein das chinesische Team hat laut Mitteilung durch konsequente Aufbauarbeit bislang 13 Medaillen im Langlauf gewonnen. Über 12,5 km sind es Gold und Bronze - vor vier Jahren gab es für sie noch gar keine. «Für mich ist wichtig, dass der Zeitabstand auf die Spitze deutlich abgenommen hat», so Tavasci.