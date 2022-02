Von skurril bis spektakulär

Am Fusse der Steigung mutet der Blick skurril an. Hier in Yanqing, wo zur rechten am Berg Xiaohaituo die Ski-Alpin-Wettkämpfe auf 1000 Metern über Meer stattfinden und zur linken der Eiskanal in den Sportarten Bob, Rodeln und Skeleton im Hang verläuft. Ausgewiesene Wintersportarten, doch Schnee sucht man in dieser Region vergebens. Abgesehen von einzelnen Schneisen, welche die sieben Skipisten markieren. Doch die unzähligen Kanonen an den Seitenrändern verraten es, echter Schnee ist das nicht. Hier, in Pekings Bergen, 75 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.