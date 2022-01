Von Müesli, Ritualen und Siestas

Nicht einmal mehr ein Monat – dann starten in Peking die Olympischen Winterspiele. Die Bündner Langläuferin Alina Meier, Skicrosserin Talina Gantenbein und Alpin Snowboarder Dario Caviezel berichten in der Serie «Road to Peking» während eines Jahres von ihrem Weg Richtung Olympia. In Teil 7 gewährt das Trio einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und berichtet vom Ablauf eines Wettkampftags.