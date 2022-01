Viel Enthusiasmus fürs Nischenprodukt

Seit dem September 2020 kümmert sich Jürgen Walch als Leiter Events der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, wie es der Name sagt, um diverse Anlässe vor Ort. Zum Job zählt die Übernahme der Spitze des Organisationskomitees des Snowboard-Alpin-Weltcups in Scuol im Skigebiet Motta Naluns. «Ich kenne den Anlass also lediglich in Zeiten der Coronapandemie», sagt Walch mit einem breiten Lachen im Gesicht. Der vormalige Touristiker aus dem Vorarlberg, der vor seinem aktuellen Job in der Hotellerie in Scuol in leitender Funktion tätig war, kann also definitiv Krise.