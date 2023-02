Das Nordic Testival Lenzerheide steht vor der Türe

Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet das Swica Nordic Testival Lenzerheide am 11. und 12. Februar zum zweiten Mal statt, wie es in einer Mitteilung von der Ferienregion Lenzerheide heisst. Die Roland Arena in Lantsch/Lenz biete nicht nur eine gute Infrastruktur für die Veranstaltung, sondern sei aufgrund ihrer Lage auch ein idealer Einstieg ins Loipennetz der Ferienregion Lenzerheide. Insgesamt zwölf Aussteller präsentieren während zwei Tagen ihre aktuelle Kollektion an Langlaufskis, Schuhe, Stöcke, Bekleidung, Brillen oder Wachse. Die ausgeschilderten Teststrecken sollen gute Bedingungen für den Test dieser Produkte bieten.

Side Events und Gastronomie

Das gegenseitige Zusammenkommen und Austauschen von treuen und neuen Biathlonbegeisterten steht im Fokus, wie es weiter heisst. Nebst dem Testevent gebe es beispielsweise auch Vorträge, zwei Tage offene Schiessplätze für die Einführung in den Biathlonsport, Einführungskurse von ausgebildeten Langlauflehrerinnen und -lehrern sowie den Dario Cologna Fun Parcours für die kleinsten Gäste. (red)

Die Organisatoren empfehlen, Tickets im Vorverkauf auf der Webseite zu sichern. Alternativ gebe es auch eine Tageskasse vor Ort.