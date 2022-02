«Und plötzlich ging der Alarm los!»

Per Zeichensprache zum richtigen Hotel

Am Flughafen Peking erfuhr Salzmann also am eigenen Leib, dass die Pandemie in China wohl etwas anders gehandhabt wird als zuhause in Chur. Mit schmerzenden Nasen wurden die Neuankömmlinge in einen Bus geschleust der sie ohne grosse Umwege zu ihrem Hotel bringen sollte. Kontakt zur Aussenwelt ist tabu.

Wollten die Reisenden wissen welches Hotel der Buschauffeur als erstes ansteuern würde, gab es eine überraschende Antwort – Keine. Die meisten Chauffeure sprechen und verstehen kein Wort Englisch und so lag es schliesslich an unserem Sportreaktor, die improvisierte Zeichensprache notdürftig für seine Mitreisenden ins Worte zu übersetzten.

Nach etwas mehr als einer Stunde Busfahrt inklusive weiteren Überraschungen schaffte es Salzmann dann in sein Hotel in Yanqing.

