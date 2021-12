«Stelvio-König» der Schnellste

Von David Bernold

Es war das kollektive grosse Staunen nach der Fahrt von Marco Odermatt. Als er im Ziel abschwang, hatte der Nidwaldner den führenden Norweger Aleksander Kilde gleich um 88 Hundertstel hinter sich gelassen. Weltmeister Vincent Kriechmayr lag neun Zehntel zurück, dessen österreichischer Landsmann, der in der Disziplinenwertung bisher führende Matthias Mayer, war 1,3 Sekunden langsamer. Odermatt konnte also vom ganz grossen Coup träumen – davon, dass der erste Podestplatz in einer Weltcup-Abfahrt auch gleich ein Sieg sein könnte.