Schneeverhältnisse reichen wohl für Snowboard-Weltcup in Scuol

Pistenkontrolle am Sonntag

Selbstverständlich ist eine so frühzeitige und optimistische Prognose bezüglich der Schneeverhältnisse in diesem Winter nicht. Etliche Austragungsorte von Schneesport-Events kämpfen seit Saisonbeginn mit zu warmen Temperaturen, einige mussten deshalb sogar auf die Austragung verzichten. Auch in Scuol ist weniger Naturschnee vorhanden als in den letzten Jahren, doch das Team um OK-Präsident Jürgen Walch hatte bereits vorgesorgt: «Wir haben zwar weniger Naturschnee als auch schon, konnten die Pisten aber in den letzten Wochen gut beschneien». Walch gibt sich darum sehr optimistisch, dass der Weltcup wie geplant durchgeführt werden kann: «Es sieht gut aus. Am kommenden Sonntag wird die FIS die Pistenkontrolle durchführen, wir rechnen aber mit einem positiven Feedback.»