Snowboard-Elite trifft sich am Davoser Bolgen

Bereits am Sonntagvormittag geht es weiter mit dem zweiten Europacup-Rennen am Bolgen in Davos. Gestartet wird um 9.45 Uhr mit der Qualifikation. Im Eliminationsmodus versuchen sich die schnellsten Athletinnen und Athleten für das Final durchzusetzen. Für den Kampf um die Goldmedaillen stürzen sie ab 12 Uhr die Rennstrecke hinunter.