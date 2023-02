Zogg setzt sich im Schweizer Final gegen Jenny durch und ist Weltmeisterin

Medaillen Nummer 2 und 3

Die Qualifikationsschnellste Julie Zogg hatte in den Achtelfinals zunächst Teamkollegin Jessica Keiser ausgeschaltet. Danach musste die 49-jährige Österreicherin Claudia Riegler die Überlegenheit anerkennen, und auch deren Landsfrau Sabine Schöffmann, die später zu Bronze fuhr, blieb chancenlos. Ladina Jenny überwand die grösste Hürde in den Achtelfinals, als sie den Wettkampftag von Daniela Ulbing beendete. Die Österreicherin hatte am Sonntag im Riesenslalom Silber gewonnen.

Die 35-jährige Walliserin Patriza Kummer, die quasi aus dem Nichts in der Qualifikation auf Platz 3 fuhr, scheiterte in der ersten K.o-Runde nach einem Fehler. Auch die Männer carvten diesmal nicht erfolgreich. Der Churer Dario Caviezel, WM-Zweiter am Sonntag im Parallelriesenslalom, schied in den Viertelfinals aus. Gian Casanova hatte es in der Runde zuvor erwischt.