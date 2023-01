Mit Genuss fährt es sich für Alpin-Snowboarderin Zogg am leichtesten

Es klingt schon fast ein wenig nach einer Wette, wenn Julie Zogg nach Rang 3 in Scuol sagt: «Du hast es ihm versprochen, jetzt musst du es auch beweisen.» Die 30-jährige Alpin-Snowboarderin spricht ihre Fähigkeit an, in den letzten Toren nochmals Zeit auf ihre Konkurrentinnen herauszuholen. Versprochen hat sie es ihrem Physiotherapeuten. Direkt vor dem Halbfinalstart.