Ex-Snowboarder Galmarini: «Vermisse den Moment vor dem Start»

Nevin Galmarini hat im vergangenen Jahr seine erfolgreiche Karriere als Alpin-Snowboarder beendet. Das grösste sportliche Highlight des 36-Jährigen aus Ardez? Der Olympiasieg 2018 in Pyeongchang. Vor etwas mehr als einer Woche war der in der Nähe von Solothurn wohnende Vater zweier Söhne zurück an seinem Heimweltcup in Scuol. Nicht mehr als Athlet, sondern in einer anderen Rolle.