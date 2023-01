Bei den Snow-Polo-Verantwortlichen herrscht Freude nach der Zitterpartie

Vor einer Woche hatten die Veranstalter des Snow Polo World Cup Gewissheit: Der Anlass auf dem gefrorenen See in St. Moritz kann ab diesem Freitag bis am Sonntag stattfinden. Die sinkenden Temperaturen haben dazu geführt, dass das Eis mittlerweile genügend dick ist, um den Pferden sowie Polospielern auf dem 200 Meter langen und 100 Meter breiten Feld eine sichere Tragfähigkeit bieten zu können. Entsprechend meldet Katja Grauwiler, Medienverantwortliche des Veranstalters: «Die Infrastruktur ist fast fertig aufgebaut. Die Polospieler und Pferde sind längstens da. Wir sind bereit.»