Smith nach Spektakelfinal auf Platz 2, Gantenbein mit Rang 6

Die Frauen boten am Skicross-Weltcup ein wahres Spektakel. Im Finala kam es zum Duell zwischen den beiden Dominatorinnen Sandra Näslund aus Schweden und der Schweizerin Fanny Smith. Die in Führung liegende Näslund wurde von Smith noch eingeholt, dabei kam es jedoch zum Körperkontakt kurz vor einem Sprung. Näslund stürzte und wurde am Ende Vierte. Smith, mit einem Ski schon neben der Piste, schaffte es haarscharf doch noch am Tor vorbei und war danach kurzzeitig Führende. Sie verlor bei dieser Aktion jedoch Tempo und musste sich kurz vor der Ziellinie noch von der Kanadierin Marielle Thompson einholen lassen.

Die Schweizer Männer enttäuschen am Skicross-Weltcup in Lenzerheide. Weltmeister Alex Fiva kommt in seinem Achtelfinallauf zwar schnell aus den Startlöchern wird dann aber auf den dritten Rang zurückgedrängt. Fiva kämpfte sich kurzzeitig auf Position 2 zurück, verlor aber das Gleichgewicht und musste den gewonnenen Rang wieder abgeben. Am Ende wird Fiva Vierter in seinem Heat. Der Prättigauer Joos Berry scheiterte im Achtelfinal nach einem dritten Rang in seinem Heat. Berry wurde ein zu langsamer Start zum Verhängnis auf der kurzen Strecke. Plätze gut zu machen ist in Arosa extrem schwierig. Ryan Regez war dann der einzige Schweizer Mann im Viertelfinale, dort schied dieser nach einem Fahrfehler aus; mit dem enttäuschenden vierten Rang in seinem Lauf.

Gewonnen hat bei den Männern am Ende der Schwede David Mobärg vor dem Franzosen Terence Tchiknavorian und dem Kanadier Jared Schmidt.