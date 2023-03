Wechselhafte Bedingungen am Davos-SkiMo-Festival

Fast 100 Skitouren-Begeisterte haben am Wochenende am zweiten Davos-SkiMo-Festival teilgenommen, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung vermeldeten. Die Wetterbedingungen waren am Rennsonntag jedoch durchzogen.

In der sonntäglichen Morgendämmerung machten sich um 7 Uhr bei minus drei Grad die knapp 100 Teilnehmenden bei Sonnenschein auf in die Davoser Bergwelt, am kam Nachmittag kam aber der Winter zurück. Die Sicht wurde in der Folge immer schlechter, die Temperaturen fielen weit unter minus drei Grad.

Hoffmann und Senn siegen souverän

Herausfordernd waren für die Teilnehmenden aber auch die Routen. Die Gipfel Jakobshorn, Marchhüreli und Jatzhorn konnten schnell als die neuralgischen Sektionen des SkiMo-3000 identifiziert werden. In der Königsklasse liessen Christian Hoffmann bei den Herren und Martina Senn bei den Damen die Konkurrenz klar hinter sich.

In der Teamwertung dominierten Christian Wenk und Reto Schwitter. Auf der Strecke des SkiMo-2000 siegte mit zehn Sekunden Vorsprung Marco Wildhaber vor seinem Konkurrenten Nico Dalcolmo.