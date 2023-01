Der Munggä-Run in Elm verzeichnet einen neuen Teilnehmerrekord

von Barbara Bäuerle-Rhyner

Zum 12. Mal wurde am Samstag in Elm der Nachtskitourenlauf Munggä-Run durchgeführt. Der zunehmend an Beliebtheit gewinnende Event verzeichnete nach 2018 mit 169 Teilnehmenden heuer einen neuen Rekord; 201 Läufer nahmen die den Verhältnissen angepasste Strecke unter die Skier. «Rund 140 davon sind Volksläufer, in dieser Kategorie verzeichnen wir in den vergangenen Jahren am meisten Zuwachs», sagt OK-Präsident Martin Baumgartner und freut sich. Vor allem die Spezialkategorie Team und die Tatsache, dass der Volkslauf nach Richtzeit gewonnen werden kann, spricht zunehmend Skitourengänger an.